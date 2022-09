La donna è in gravissime condizioni all'ospedale di Cesena

Una donna di 35 anni è in gravissime condizioni nell’ospedale di Cesena, dopo essere stata accoltellata all’addome, a Cervia, in provincia di Ravenna. Sono in corso le indagini dei carabinieri insieme con la polizia locale per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, ma al momento non si esclude alcuna ipotesi.

La donna è stata soccorsa dal 118 Romagna ambito di Ravenna, stamani poco dopo le 9.30. La 35enne è stata ritrovata in via Venti Settembre con varie ferite all’addome causate da un coltello.

