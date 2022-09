Foto d'archivio LaPresse

Incidente stradale questa mattina, poco dopo le 10, lungo l’autostrada A12 Genova-Livorno, tra i caselli di Versilia e Massa, in direzione Massa, all’altezza del viadotto 30. Secondo una prima ricostruzione un’auto si sarebbe ribaltata dopo un tamponamento prendendo poi fuoco. Da quanto si apprende, una bambina di circa 4 anni, che era a bordo dell’auto, è deceduta. Padre, madre e sorella della vittima sono rimasti feriti e sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Massa.Sul posto sono intervenuti un’automedica, ambulanze della Croce Verde di Pietrasanta (Lucca) e della Misericordia di Viareggio (Lucca), la polizia stradale e i vigili del fuoco. Allertato anche l’elicottero Pegaso. La società autostradale Salt si sta occupando della viabilità.

Secondo quanto si apprende, la bambina morta nell’incidente aveva quattro anni e risiedeva con la famiglia, di origine marocchina, a Reggio Calabria. Il tratto autostradale è stato bloccato alla circolazione sia in direzione nord che in direzione sud per consentire le operazioni di soccorso con l’atterraggio dell’elicottero Pegaso, al termine del quale la carreggiata sud è stata riaperta al transito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata