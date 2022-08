(LaPresse) Un cittadino di Merano di 56 anni è stato arrestato dalla guardia di finanza ed è indagato per usura aggravata, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione aggravato. Le indagini erano state avviate nel 2021: in almeno due occasioni il 56enne avrebbe prestato soldi a persone in difficoltà economica richiedendo tassi del 24%. Secondo chi indaga, inoltre, l’uomo era solito dare in locazione alcuni appartamenti di sua proprietà a quattro prostitute di origine straniera, applicando, proprio in virtù delle prestazioni svolte all’interno degli immobili, un canone d’affitto non solo maggiorato rispetto ai prezzi di mercato praticati nella zona ma, nella maggior parte dei casi, percepito in nero. L’uomo era consapevole dell’attività praticata dalle conduttrici degli appartamenti e provvedeva, personalmente e assiduamente, a pubblicizzarla su diversi siti internet, ponendosi come intermediatore, talvolta partecipando anche agli incontri a sfondo sessuale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata