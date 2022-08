Il video è stato diffuso in vista dell'evento "Gusta Minori" e il sindaco del paese, Andrea Reale, ha affermato: "Il filmato che abbiamo registrato con tanti bambini e giovani è un messaggio contro ogni forma di violenza"

(LaPresse) Dal sagrato della Basilica di Santa Trofimena a Minori, in Costiera Amalfitana, un messaggio di pace con protagonisti i più giovani. Il video è stato diffuso in vista dell’evento “Gusta Minori” e il sindaco del paese, Andrea Reale, ha affermato: “Il filmato che abbiamo registrato con tanti bambini e giovani è un messaggio nel messaggio contro ogni forma di violenza, contro ogni guerra e in difesa dei diritti umani. Ringrazio anche Vladimir Luxuria”

