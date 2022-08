Lo ha detto la ministra per il Sud e la Coesione territoriale a Napoli a margine di una iniziativa elettorale

(LaPresse) “Il governo farà la sua parte fino in fondo per quel che rigiarda l’emergenza gas”. Lo ha detto Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale a Napoli a margine di una iniziativa elettorale. “In Europa grazie all’autorevolezza di Draghi, si fa strada sempre dipiù l’idea di mettere un tetto al prezzo del gas, l’apertura della Germania apre una prospettiva importante”, ha aggiunto.

