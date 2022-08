Gli attivisti hanno tagliato il filo spinato per poi essere respinti dagli idranti delle forze dell'ordine

Un gruppo di attivisti No Tav ha assaltato il cantiere di San Didero in val di Susa (Torino), dove è in costruzione l’autoporto collegato alla Tav. Sulla pagina Facebook Notavinfo sono state pubblicate foto e video, che mostrano degli incappucciati tagliare il filo spinato per poi essere respinti dagli idranti delle forze dell’ordine a presidio dell’area. “Questa sera al fortino fantasma di San Didero non si dormono sonno tranquilli, dopo cori e battiture numerosi metri di filo spinato sono stati divelti! E per dare la “buonanotte” si è concluso con una battitura e un’ iniziativa per dimostrare la contrarietà alla cosiddetta “scuola di tav”, è il messaggio del post che accompagna foto e video. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

