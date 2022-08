L'automobilista si è fermato a prestare soccorso, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare

A Castelfranco Veneto, in provinia di Treviso, un ragazzo di 17 anni, Kevin Carraro, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. Il 17enne era in bici quando l’automobile lo ha investito. L’automobilista si è fermato a prestare soccorso, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i soccorsi e la polizia stradale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata