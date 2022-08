I soccorritori: "Furono 200 i vigili del fuoco che giunsero sull’isola per prestare soccorso alla popolazione: tra questi il miracoloso salvataggio dei tre fratellini sepolti sotto le macerie"

(LaPrese) Cinque anni fa il terremoto di Ischia causò due vittime e 40 feriti. “Furono 200 i vigili del fuoco che giunsero sull’isola per prestare soccorso alla popolazione: tra questi il miracoloso salvataggio dei tre fratellini sepolti sotto le macerie” scrive sui social l’accout ufficiale dei vigili del fuoco, “per non dimenticare”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

