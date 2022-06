Un grosso pezzo di tufo si è staccato intorno alle 6 di questa mattina

(LaPresse) A Roma è caduta una parte dell’arco di Porta Maggiore, in Piazzale Labicano. Intorno alle 6.15 la polizia locale del I Gruppo Trevi è intervenuta per mettere in sicurezza l’area e bloccare il passaggio pedonale. Secondo i primi rilievi dei tecnici del Comune, il crollo di alcune parti potrebbe essere stato causato da piccole crepe che nel tempo si sono formate sulla struttura.

