Iniziato il trattamento per il 46enne affetto da tetraparesi

(Lapresse) Inizia la sedazione profonda per Fabio Ridolfi, il 46enne di Fermignano (Pesaro Urbino), che aveva ottenuto l’assenso del Comitato etico regione Marche al suicidio medicalmente assistito. L’uomo, che è a letto da 18 anni a causa di una tetraparesi e può comunicare solo con un puntatore oculare, ha scelto la sedazione. L’azienda sanitaria non aveva mai indicato il parere sul farmaco o sulle relative modalità di somministrazione . Domenica sera tutto il paese marchigiano si è riunito in piazza per una veglia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata