Il capo della Protezione Civile ha presentato la misura rivolta a chi è scappato dalla guerra

(LaPresse) “Una misura inserita nel secondo decreto legge consente a chi ha protezione temporanea di accedere per 90 giorni a un contributo di 300 euro per gli adulti e 150 per i minori nel caso non abbiano già un altro tipo di assistenza. Ad oggi parliamo di circa 36mila persone, di cui 20mila che hanno già ottenuto la prima tranche e il resto che otterrà il primo finanziamento dal prossimo pagamento previsto il 14”. Così Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, a margine della presentazione di un campo estivo per le famiglie ucraine organizzato a Roma. “Abbiamo realizzato una piattaforma on line e siamo già al secondo pagamento – ha aggiunto Curcio – funziona così: prima chiudiamo le domande, poi facciamo i controlli e solo dopo passiamo alla seconda tranche di pagamenti. Anche perché molte persone non sono andate a ritirare i soldi. Le persone poi vengono allertate con un sms che il contributo è pronto”.

