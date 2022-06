Poche persone hanno risposto all'appello contro il caro-vita

(LaPresse) Le associazioni dei consumatori si sono ritrovate in piazza del Plebiscito a Napoli, all’esterno del palazzo della Prefettura, per manifestare contro il ‘caro vita’ e le speculazioni sui beni di prima necessità e dei carburanti. Alcune decine di manifestanti hanno dato vita ad un flash mob battendo sulle pentole in contemporanea con le altre piazze italiane.

