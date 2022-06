A terra stanno ancora operando squadre dei vigili del fuoco dotate di dispositivi all’avanguardia per la localizzazione di cellulari anche in assenza della normale copertura telefonica

(LaPresse) Dopo una notte di lavoro, hanno dato finora esito negativo le operazioni di ricerca dell’elicottero disperso sull’Appennino tosco-emiliano: prosegue l’intervento dei vigili del fuoco nell’ambito del dispositivo di soccorso in azione da ieri. A terra stanno ancora operando squadre dei vigili del fuoco dotate di strumentazione Dedalo e Lifeseeker (due dispositivi all’avanguardia per la localizzazione di cellulari anche in assenza della normale copertura telefonica) ed altre esperte in topografia applicata al soccorso. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

