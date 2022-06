La sorella: "Sono contenta, credo nella giustizia e oggi giustizia è stata fatta"

Il gup Raffaella Mascarino ha condannato a 6 anni Marco Venturi per la morte di Carlotta Benusiglio, la stilista trovata morta impiccata in piazza Napoli a Milano nel maggio di 6 anni fa. Venturi è stato condannato non per omicidio volontario, come aveva chiesto la pubblica accusa, ma per morte in conseguenza di altro reato, lesioni e stalking. Per lui il pm Francesca Crupi aveva chiesto una condanna a 30 anni.

“Oggi non posso che essere felice. Sono contenta, credo nella giustizia e oggi giustizia è stata fatta”. Lo ha detto Giorgia Benusiglio, sorella di Carlotta Benusiglio.”Faccio fatica parlare – ha aggiunto Giorgia dopo la sentenza – :siamo contenti che la responsabilità per la morte di mia sorella sia stata attribuita a Marco Venturi”. Lei e la madre da anni si battevano perché fosse fatta piena luce sulla morte di Carlotta, indicando in Marco Venturi il responsabile.”Non potremo mai di ringraziare i pm per il lavoro che hanno svolto”, hanno concluso.

