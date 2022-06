migranti

L'operazione era stata osteggiata dalla guardia costiera libica

(LaPresse) La nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans ha completato il salvataggio di 29 naufraghi, che si trovavano in zona Sar Libica. L’operazione di salvataggio era stata osteggiata, questa mattina, dalla guardia costiera libica. “Nonostante la pericolosa presenza della motovedetta libica sulla scena – spiega l’Ong nei suoi canali social – Mare Jonio ha completato il soccorso di 29 persone a rischio vita su una piccola barca in legno. Tutti i naufraghi sono adesso in salvo a bordo della nostra nave”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata