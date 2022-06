Il piccolo di 13 mesi è precipitato da una finestra del suo appartamento di Soliera: è in rianimazione

(LaPresse) – È accusata di tentato omicidio la babysitter, 32enne di Carpi, del bambino caduto ieri da una finestra del secondo piano di un appartamento di Soliera, in provincia di Modena. Adesso la donna si trova agli arresti al carcere di Modena. Il bimbo, di soli 13 mesi, è ricoverato in rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna. La prognosi rimane riservata.

“L’udienza di convalida verrà fissata, molto probabilmente, venerdì perché non abbiamo ricevuta alcuna comunicazione”. A dirlo è l’avvocata Francesca Neri, legale della babysitter 32enne accusata di tentato omicidio per il bambino caduto ieri dal secondo piano di un appartamento a Soliera, in provincia di Modena. “La mia assistita è ancora molto scossa e, durante gli interrogatori, non è riuscita a fornire particolari sull’accaduto”, ha detto ancora Neri.

