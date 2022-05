Dopo un diverbio con il marito della cronista un gruppo di giovani fa irruzione nel palazzo e tenta di scardinare la porta dell'appartamento

Aggressione ieri sera a Settecamini a una giornalista di LaPresse, mentre era in casa con la famiglia. Il tutto nasce – raccontano alcuni testimoni – da un diverbio tra il marito della cronista e un gruppo di ragazzi 18enni. Intorno alle 21.30 famiglia e amici di uno dei ragazzi (in tutto circa 5 persone) hanno scardinato il portone di ingresso del palazzo e con un martello e diverse spallate hanno tentato di entrare in casa – danneggiando gravemente la porta blindata – sotto la minaccia che avrebbero dato fuoco all’appartamento, all’auto di proprietà e che si sarebbero vendicati sulla moglie e le figlie di 15 e 9 anni. Il padre di uno dei ragazzi accusava infatti il marito della cronista di aver messo le mani al collo al 18enne, versione non confermata dalla vittima dell’aggressione. In strada diversi abitanti dei tre condomini che affacciano nel cortile, numerose anche le chiamate al 112 a cui è seguito l’intervento di 3 volanti dei carabinieri. La giornalista e il marito hanno sporto denuncia.

