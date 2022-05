Una delle due sorelle, di 24 anni, ha riportato ustione alla guancia sinistra e al braccio, l'altra del 2004 alla guancia destra e al naso

Due sorelle, una delle quali minorenni sono state colpite con dell’acido al volto. È accaduto a Napoli a Corso Amedeo di Savoia, intorno all’1:20 della scorsa notte. Le due giovani sono state aggradite da altre ragazze in scooter. I motoveicoli erano guidati da alcuni giovani. Una delle due sorelle, di 24 anni, ha riportato ustione alla guancia sinistra e al braccio, l’altra del 2004 alla guancia destra e al naso. Non sono in pericolo di vita, sono al momento trattenute in ospedale in osservazione al reparto ustionati del Cardarelli. Hanno raccontato di non conoscere gli aggressori. Indagini in corso del commissario San Carlo.

Le due ragazze aggredite con l’acido sono state visitate in pronto soccorso al Cardarelli, con una consulenza del chirurgo plastico. Sono state poi dimesse dal pronto soccorso non essendo necessario un ricovero, ritorneranno a visita di controllo in seguito.

