(LaPresse) Un gruppo di 294 migranti soccorsi al largo della Libia è sbarcato lunedì mattina in Sicilia, dopo aver trascorso dieci giorni in mare. Secondo SOS Mediterannee, che gestisce la nave di soccorso, a bordo c’erano 49 minori, il più giovane di soli 3 anni.Candida Lobes, responsabile delle comunicazioni della Ocean Viking, ha spiegato che tenere i migranti a bordo per dieci giorni è stato “insensato: queste persone, che già mostravano segni di traumi causati da ciò che è successo loro in Libia e causati dal viaggio nel Mar Mediterraneo, avevano bisogno di assistenza immediata e alcune di loro sono state trattenute in mare per oltre dieci giorni”, ha detto.

