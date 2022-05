Nelle strade del capoluogo piemontese in questi giorni non è difficile imbattersi in bolidi e inseguimenti

(LaPresse) A Torino sono in corso le riprese di “Fast and Furious 10”. Nelle strade del capoluogo piemontese in questi giorni non è difficile imbattersi in bolidi e inseguimenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata