E' avvenuto a Qualiano. Due dei feriti sono in pericolo di vita

Rapina guardia giurata per la pistola e poi spara a 4 persone, due sono gravi. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato a Qualiano (Napoli) un 37enne. Stando a quanto ricostruito, l’uomo ha prima sottratto la pistola a una guardia giurata, minacciandola con un coltello, poi, su una bici elettrica, ha fatto fuoco contro alcuni ragazzi fermi davanti a un bar. Quattro i giovani colpiti, due sono in prognosi riservata e in pericolo di vita, uno è stato dimesso, l’altro ha subito un intervento chirurgico e rimane in osservazione. L’episodio è avvenuto in via Rosselli, a pochi minuti dalla mezzanotte. I carabinieri della sezione operativa di Giugliano, insieme a quelli della stazione di Qualiano, hanno rintracciato il 37enne questa mattina intorno alle 6.30. Proseguono le indagini per chiarire dinamica e movente.

