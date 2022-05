Blitz di agricoltori, cittadini e istituzioni in piazza SS. Apostoli

“Con l’Italia invasa da 2,3 milioni di cinghiali non c’e’ solo la peste suina, ma e’ allarme per la sicurezza delle persone in campagna e citta’ con i branchi che si spingono fin dentro i centri urbani, fra macchine in sosta, carrozzine con bambini e anziani che vanno a fare la spesa”. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione del blitz degli agricoltori, cittadini e istituzioni in piazza SS. Apostoli. “C’è un dialogo con il ministro Patuanelli per il piano di abbattimento – ha aggiunto il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti- ma soprattutto per quantificare indennizzi per gli agricoltori colpiti”

