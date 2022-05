L'immobiliarista condannato a 6 anni e 4 mesi per violenza sessuale e lesioni

“Omar Confalonieri è stato condannato a 6 anni e 4 mesi, è stato assolto dal sequestro di persona ed è stata esclusa la recidiva. Il gup ha accolto alcune delle domande che la difesa ha svolto. La sentenza ovviamente non ci trova d’accordo sul contenuto complessivo, per il quale chiederemo l’assoluzione”. È quanto hanno detto gli avvocati Emilio Rolando Trivoli e Paolo Ricci, legali dell’immobiliarista, condannato a 6 anni e 4 mesi con il rito abbreviato per violenza sessuale e lesioni ai danni di una coppia di clienti. Confalonieri, da qunato è emerso dalle indagini, nell’ottobre scorso aveva drogato una coppia di conoscenti che si era rivolta a lui per la compavendita di un box per poi abusare della moglie davanti alla figlia di 9 mesi. “Le contestazioni sono quelle formalizzate agli atti. Ci riserviamo di analizzare le motivazioni della sentenza che verranno depositate tra 60 giorni e dopodichè impugneremo”, aggiunge l’avvocato Ricci. Da parte di Confalonieri in aula davanti al gup Massimo Baraldo e alle vittime ha espresso un “ravvedimento sincero che ha sempre rappresentato a noi legali e che abbiamo ritenuto di manifestare solo adesso all’opionione pubblica”, concludono i legali.

