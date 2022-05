Drogò una coppia e stuprò la donna: 6 anni e 4 mesi all'agente immobiliare

“Siamo comunque soddisfatti dell’esito del processo”. Lo ha detto l’avvocato Matteo Pellacane, legale della coppia che nel’ottobre scorso è stata drogata dall’immobiliarista Omar Confalonieri con una forte dose di benzodiazepine sciolte in un aperitivo. Il 48enne poi ha approfittato della situazione e ha abusato della moglie davanti alla figlia della coppia di 9 mesi. Vicenda per la quale è stato condannato a 6 anni e 4 mesi con il rito abbreviato per violenza sessuale e lesioni. “Sono state disposte delle provvisionali alle parti civili nell’ordine di 30mila e 15mila euro – ha sottolineato il legale – e sono state anche applicate una serie di misure di sicurezza. Confalonieri è stato assolto per quanto riguarda il sequestro di persona”. “Siamo comunque soddisfatti – ha concluso il legale – perché una sentenza di condanna è quanto ci aspettavamo, anche se sul sequestro di persona non ravvisiamo che ci siano gli estremi per un’assoluzione”, Dopo aver letto le motivazioni, che verranno depositate tra 60 giorni, anche il legale di parte civile valuterà se impugnare o meno.

