Il 23 maggio 1992 un attentato uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della scorta

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha aperto la giornata di commemorazioni per i 30 anni dalla strage di Capaci. Il capo del Viminale ha deposto una corona di fiori davanti alla stele in ricordo del giudice Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia il 23 maggio 1992, assieme alla moglie Francesca Morvillo e ai tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, mentre percorrevano l’autostrada A29 all’altezza dello svincolo di Capaci. Gli attentatori fecero saltare in aria un tratto di autostrada alle 17.57 al passaggio del corteo di auto che scortava il magistrato antimafia.

