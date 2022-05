FOTO DALL'ARCHIVIO

Del caso si sta occupando l'ispettorato del lavoro

Un operaio di 36 anni, di origine egiziana, ha perso la vita questa mattina a Ferrara, cadendo da un ponteggio. Lo ha confermato la Polizia, intervenuta appena dopo l’incidente. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava smontando un’impalcatura e l’incidente sarebbe avvenuto nonostante l’imbragatura. Del caso si sta occupando l’ispettorato del lavoro, intervento sul luogo dell’incidente. Ieri sera, sempre a Ferrara, alla Remix di Ostellato un altro incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio di Comacchio di 41 anni rimasto incastrato con il braccio sinistro in un macchinario. L’uomo è stato trasferito con l’Elia occorso all’ospedale Maggiore di Bologna. Il 41enne, in prognosi riservata, rischia l’amputazione ma non sarebbe in pericolo di vita.

