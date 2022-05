L'uomo ha sbandato con la sua auto finendo nella corsia opposta al suo senso di marcia, centrando in pieno lo scooter

Era ubriaco, nel sangue aveva un tasso alcolemico tre volte oltre il limite. È finito agli arresti domiciliari il poliziotto trevigiano, in servizio alla Questura di Treviso, che ieri ha travolto con la sua auto un ragazzo di 17 anni, Davide Pavan, classe 2004, che viaggiava in sella al suo scooter.

L’uomo ha sbandato con la sua auto finendo nella corsia opposta al suo senso di marcia, centrando in pieno lo scooter.

L’incidente, avvenuto nella tarda serata di ieri a Paese, centro di quasi 30mila abitanti del trevigiano, ha avuto per Davide Pavan esiti fatali. Il decesso del 17enne è stato immediato. Tutti i tentativi di restituirlo alla vita, da parte dei soccorsi del Suem, sono stati vani. Per Davide Pavan non c’è stato nulla da fare.

Il conducente, invece, non ha riportato serie conseguenze. Sotto choc per quanto accaduto, è stato trasferito in ospedale per accertamenti. È qui che, all’alcoltest, il 28enne è risultato positivo con valori tre volte oltre il limite: 1,5 g/l.

Davide Pavan abitava a Morgano, paesino della Marca, un Comune di meno di 5mila abitanti dove si conoscono tutti. La morte di Davide Pavan ha lasciato senza parola l’intera comunità.

Il limite del tasso alcolemico previsto dalla legge è di 0,5 g/litro. La guida oltre questa soglia è considerata “in stato di ebbrezza” e costituisce un reato. Limiti oltre i quali il tasso alcolemico comporta la guida in stato di ebbrezza sono: tra 0,5 e 0,8 g/l, tra 0,8 e 1,5 g/l e infine tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. A seconda della soglia rilevata nel sangue, scattano diverse sanzioni.

