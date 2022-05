Giani: "In corso verifiche di eventuali danni"

Una scossa di terremoto è stata segnalata in provincia di Firenze. La stima provvisoria della magnitudo, secondo l’Ingv è tra 3.6 e 4.1. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche nel centro del capoluogo.

“Sono in contatto con la sala operativa regionale per la verifica di eventuali danni alle strutture ed edifici”, scrive su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani a proposito della scossa di terremoto di magnitudo stimata tra 3.6 e 4.1 della scala Richter che è stata registrata alle 17,50 in provincia di Firenze.

