In arrivo display che mostrano i secondi rimasti per poter attraversare

E’ in arrivo il decreto sui i criteri per l’omologazione conto alla rovescia dei semafori con countdown. Lo ripotta Mondo Motori. “Gli strumenti in questione costituiscono dei semplici display atti a mostrare i secondi rimasti per poter attraversare un incrocio – si legge sul sito – . Addirittura, la normativa risale al lontano 2010. Ma, al solito, le infinite lungaggini burocratiche (vera croce di tutti noi italiani) hanno allungato i tempi in maniera sconsiderata. Finalmente, però, dopo 12 anni di attesa i decreti attuativi sono pronti. Ed è giusto una questione di settimane prima che arrivino risultati concreti. Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile è prossimo a mettere nero su bianco le conclamate intenzioni”.

I semafori con countdown sono presenti sia per i pedoni sia per le autovetture in via sperimentale., La pubblicazione del nuovo decreto in Gazzetta ufficiale non arriverà prima di 90 giorni, dopo essere stato inviato in sede preliminare alla Commissione europea. I semafori con countdown saranno consentiti solo in presenza di luci gialle per l’attraversamento pedonale e ciclabile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata