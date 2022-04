Nel capoluogo abruzzese le iniziative di commemorazione della terribile scossa del 6 aprile 2009

(LaPresse) “Siamo qui oggi per stare vicini agli amici dell’Aquila”. Lo ha detto a LaPresse, Gianluca Tanda, presidente del Comitato vittime di Rigopiano, l’albergo di Farindola (Pescara), nel quale morirono 29 persone rimaste sotto le macerie della valanga che travolse il resort, il 18 gennaio 2017. Con discrezione, Tanda ha partecipato alle diverse iniziative di commemorazione delle oltre 300 vittime del sisma del 6 aprile 2009 ed è intervenuto al Parco della memoria per ricordare tutte le vittime delle ‘tragedie italiane’. “Ormai da 5 anni non facciamo che partecipare alle ricorrenze di stragi italiane perché la parola più appropriata per descrivere questi eventi è proprio questa – ha aggiunto il fratello di Maurizio Tanda, pilota per la Ryanair morto a 25 anni tra le macerie del resort di Farindola – È chiaro che il dolore ci unisce, ma anche la forza di volontà per andare avanti e perché tutto questo non accada mai più – ha spiegato Tanda – Noi scriviamo su tutti i nostri striscioni la famosa frase ‘Mai più’. Ecco il ‘mai più’ è un concetto fondamentale per chi verrà. Per noi ormai è già successo”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata