La sentenza è arrivata dopo cinque ore di camera di consiglio

Dodici anni per omicidio preterintenzionale. È la decisione della Cassazione che ha rideterminato le pene per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, responsabili del pestaggio di Stefano Cucchi. La sentenza è arrivata dopo cinque ore di camera di consiglio. I due militari erano stati condannati a 13 anni in appello.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata