La piccola si era allontanta da casa, in provincia di Campobasso, dopo un rimprovero

(LaPresse) E’ stata ritrovata viva la bambina di 5 anni scomparsa prima della mezzanotte di sabato 2 aprile dall’abitazione a Sant’Angelo Limosano, in provincia di Campobasso, nella quale vive con la madre, il padre e il fratellino nato pochi mesi fa. La piccola sarebbe stata individuata grazie a un velivolo in perlustrazione aerea. Secondo la ricostruzione fatta dai genitori alle forze dell’ordine, la bimba si sarebbe allontanata dopo un rimprovero della mamma. Nicole avrebbe infatti da sola avvicinato una sedia a una finestra al piano terra dell’abitazione sporgendosi per uscire di casa durante un momento di distrazione generale

