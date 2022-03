A vincere l'etiope Bekele Fikre Tefera

(LaPresse) – Si è conclusa la 27esima edizione della Maratona di Roma vinta dall’etiope Bekele Fikre Tefera in 2 ore 6 minuti e 48 secondi: l’atleta ha stabilito un nuovo record del percorso che migliorato il tempo di 2 ore 7 minuti e 18 secondi raggiunto dal keniano Benjamin Kiptoo Kolum nel 2009. Tra le donne vittoria dell’etiope Sechale Dalasa Adugna con 2 ore 26 minuti e 9 secondi. Undicimila i partecipanti da tutto il mondo per una edizione speciale, che si rinnova dopo due anni di assenza per la pandemia. Pettorali con i colori della bandiera della pace, le note della colonna sonora del film “Il Gladiatore” e il tradizionale sparo di inizio sostituito da una bandiera arcobaleno sventolata al cielo hanno ricordato a tutti che quest’anno l’edizione è stata dedicata alla pace.

