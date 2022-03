L'incidente è avvenuto domenica scorsa sulla Strada provinciale 22, in località Cantorato

Ha ammesso di essere stato alla guida del Doblò arancione che domenica scorsa a Crotone ha investito e ucciso la bambina ucraina di 5 anni, arrivata in Italia lo scorso 26 gennaio per fuggire dalle bombe e dalla guerra. Per questo i carabinieri del comando provinciale di Crotone hanno notificato ieri sera un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio stradale aggravato in concorso, emessa dal gip, al 18enne, già deferito in stato di libertà per lo stesso reato insieme al padre.

L’incidente è avvenuto domenica scorsa sulla Strada provinciale 22, in località Cantorato, all’altezza del civico 52: qui, intorno alle 18.30 l’auto ha investito la piccola che era in braccio a un 16enne, amico della cugina 17enne della bambina. I tre stavano camminando lungo il ciglio della strada in fila indiana quando il veicolo li ha travolti, uccidendo la piccola e ferendo gravemente il ragazzo.

Le indagini hanno fatto emergere la responsabilità del giovane, dopo il tentativo da parte del padre di addossarsi la colpa e non solo. Dalla prima ricostruzione, il Fiat Doblò li aveva incrociati per poi effettuare un’inversione di marcia poco più avanti, ritornando a forte velocità verso di loro e investendo il giovane 16enne e la piccola, morta sul colpo. Il 18enne era già stato fermato per guida senza patente nell’agosto 2020 e nel mese di marzo.

Tanti ancora i punti da chiarire di una vicenda che ha sconvolto non solo la città ma che ha avuto eco in tutto il mondo. Al momento, il reato configurato per il giovane è quello di omicidio stradale aggravato in concorso, ma non è escluso che possa tramutarsi in omicidio volontario.

I carabinieri sono al lavoro sul caso e stanno raccogliendo tutti gli elementi anche in merito a un eventuale rapporto tra il 18enne e il 16enne, che sarebbero stati ‘rivali’ in amore per la 17enne. Uno scenario che – secondo la situazione cristalizzata al momento – è stato escluso ma che potrebbe essere ipotizzato alla luce di eventuali successivi aggiornamenti investigativi

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata