Sono carichi di generi alimentari, barelle e brandine da campo

(LaPresse) Tre tir carichi di generi alimentari, barelle e brandine da campo partiranno dal centro operativo della Croce Rossa Italia per portare sostegno alla popolazione Ucraina che in questo momento chiede soprattutto cibo. I tir si fermeranno a 50 chilometri dal confine ucraino dove e’ posizionato un centro logistico. “Sono venti giorni che stiamo trasportando beni e lo facciamo in modo mirato. Tutto quello che portiamo è richiesto dalla Croce Rossa Ucraina” racconta Ignazio Schintu, responsabile operazioni, emergenze e soccorso CRI che mercoledì ha incontrato la stampa al centro logistico di via del Trullo, a Roma. “Questo conflitto ci sta impegnando veramente tanto e stiamo cercando di dare una risposta concreta – prosegue – ieri il nostro contingente e’ stato fermo in frontiera diverse ore perché c’erano diversi allarmi. In questo momento quel pezzo di strada che dalla frontiera arriva a Cernivci è un problema, ci sono solo combattenti e barricate. Questo è una guerra, dove si muore”.

