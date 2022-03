La vedova del carabiniere: "Suo sacrificio non venga dimenticato"

Roma, 17 mar. (LaPresse) – Ventiquattro anni per Finnegan Lee Elder e 22 anni di carcere per Natale Hjorth. È la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Roma, che riduce le pene per i due imputati nel processo per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega.

“Il sacrificio di mio marito non deve essere dimenticato: un servitore dello Stato che è stato ucciso nel momento più felice della sua vita. Il dovere della memoria non è solo di noi familiari ma di tutti”, ha detto Rosa Maria Esilio, vedova di Mario Cerciello Rega

