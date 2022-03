Questo il racconto di uno degli studenti che ha voluto rimanere anonimo

(LaPresse) Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e la Rettrice della Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni, hanno incontrato gli studenti ucraini che, concluso il percorso Erasmus, sarebbero dovuti ripartire per il loro Paese ma che invece rimarranno in Italia e saranno ospitati nelle residenze di Lazio Disco (Ente regionale per il diritto allo Studio e alla Conoscenza). “La mia guerra è iniziata con una telefonata di mia madre in lacrime che mi diceva: ‘Stanno bombardando’. Ho iniziato a tremare”, il racconto di uno degli studenti che ha voluto rimanere anonimo.

