Tra i presenti anche il ministro Speranza e i segretari Landini, Sbarra e Veronese

(LaPresse) A Roma in migliaia hanno partecipato alla manifestazione per la Pace e in solidarietà all’Ucraina, invasa dalll’esercito russo. L’evento a cui partecipano migliaia di persone è stato organizzato dalla Rete Italiana Disarmo inn piazza Santi Apostoli, tra loro anche il segretario della Cgil Maurizio Landini, quello della Cisl Luigi Sbarra e la segretaria confederale Ivana Veronese, il ministro Speranza. “Fuori le guerre dal nostro futuro” e “Stop Russia” sono alcuni dei cartelli portati in corteo dai manifestanti

