L'ex gip di Mani Pulite accusato di rivelazione di segreto d'ufficio

Il gup di Brescia Francesca Brugnara ha rinviato a giudizio l’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione ai verbali secretati nei quali l’avvocato Piero Amara parlava della Loggia Ungheria. Il processo prenderà il via 20 aprile davanti alla prima sezione del Tribunale di Brescia.

L’avvocato Borasi aveva chiesto la pubblicità dell’udienza preliminare perché tutto si svolga nella massima chiarezza e trasparenza e quando sarà il caso il dottor Davigo si difenderà in dibattimento, essendo certo della propria innocenza”, ha commentato l’avvocato Marco Agosti, che in udienza ha sostituito l’avvocato Francesco Borasi, legale di Davigo.

