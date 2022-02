E' bocciatura per il primo quesito ad essere esaminato dal plenum della Corte Costituzionale, oggi la pronuncia su Giustizia e depenalizzazione Cannabis

Il referendum sul fine vita è inammissibile, è bocciatura per il primo quesito ad essere esaminato dal plenum della Corte Costituzionale tra gli otto per i quali si è tenuta l’udienza. “Il diritto alla vita non sarebbe tutelato” secondo i giudici della Consulta.

“Il cammino verso la legalizzazione dell’eutanasia non si ferma”, è il commento a caldo dell’Associazione Luca Coscioni, che ha promosso la consultazione. “Certamente, la cancellazione dello strumento referendario da parte della Corte costituzionale sul fine vita renderà il cammino più lungo e tortuoso – si legge in una nota – e per molte persone ciò significherà un carico aggiuntivo di sofferenza e violenza. Ma la strada è segnata”.

“Dispiaciuto” anche il leader della Lega, Matteo Salvini, secondo il quale “la bocciatura di un referendum non è mai una buona notizia”. E mentre dal Pd, Andrea Marcucci evidenzia che la decisione della Corte “non risolve il problema”, cui il Parlamento finora non ha saputo dare risposta, il deputato M5S, Mario Perantoni, presidente della commissione giustizia della Camera, osserva: “Era prevedibile l’inammissibilità di un quesito così estremo come quello formulato sulla eutanasia“. E aggiunge: “In un certo senso un’occasione persa anche se, come abbiamo sempre detto, il testo sul quale stiamo lavorando in Parlamento è un modo equilibrato per dare risposte a malati sofferenti e alle loro famiglie”.

Prima di essere depositato, il quesito referendario per la parziale abrogazione del reato di “omicidio del consenziente” ha raccolto oltre un milione e due centomila adesioni: “A loro, e a tutti i cittadini diciamo che la lotta per essere ‘liberi fino alla fine’, iniziata con Piergiorgio Welby 15 anni fa, prosegue”, fanno sapere i promotori, che danno appuntamento per l’11 e 12 marzo a Varsavia, per il Congresso del Movimento paneuropeo Eumans convocato “per aprire un fronte europeo di iniziative per la libertà di scelte di fine vita e per l’abrogazione delle norme proibizioniste a livello europeo”.

Oggi i giudici decideranno su altri sette quesiti, a cominciare da quello per la legalizzazione della cannabis.

Gli altri sei referendum sono stati promossi da Lega e Partito Radicale e vertono sui temi della giustizia. Questi i temi su cui i giudici decideranno: – Riforma del Csm. In caso di vittoria del sì, verrebbe abrogato l’obbligo, per un magistrato che voglia essere eletto a Palazzo dei Marescialli, di trovare da 25 a 50 firme per presentare la candidatura.

-Responsabilità diretta dei magistrati. Una vittoria del sì introdurrebbe la possibilità di chiamare direttamente in causa il magistrato che ha procurato illecitamente un danno.

– Equa valutazione dei magistrati. Si chiede di riconoscere, anche ai membri laici dei Consigli giudiziari, avvocati e professori, di partecipare attivamente alla valutazione dell’operato dei magistrati.

– Separazione delle carriere dei magistrati. In caso di vittoria del sì, il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera la funzione giudicante o requirente, giudice o pubblico ministero, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale.

– Limiti custodia cautelare. Con una vittoria del sì, scrivono i promotori, “resterebbe in vigore la carcerazione preventiva per chi commette reati più gravi e si abolirebbe la possibilità di procedere alla privazione della libertà in ragione di una possibile ‘reiterazione del medesimo reato'”. La carcerazione prima della condanna definitiva, viene applicata in Italia, in via cautelare, quando sussista per l’indagato il pericolo di fuga, inquinamento delle prove o reiterazione del reato.

– Abolizione del decreto Severino. La legge, del 2012, prende il nome dell’allora ministra della Giustizia, Paola Severino (Governo Monti) e prevede l’incandidabilità, ineleggibilità e decadenza per i parlamentari, per i rappresentanti di governo, per i consiglieri regionali, per i sindaci e per gli amministratori locali in caso di condanna superiori ai 2 anni di carcere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata