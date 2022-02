Tante coppie hanno deciso di celebrare in Laguna il giorno degli innamorati

(LaPresse) Tante coppie festeggiano a Venezia il giorno di San Valentino e la città lagunare si è organizzata come sempre per l’occasione. E non c’è niente di più bello per gli innamorati che trascorre del tempo sui canali o nelle calle di uno dei posti più romantici sulla faccia della terra. E sono giorni intensi in Laguna: dopo lo stop dello scorso anno è tornato anche il famosissimo Carnevale con tantissimi visitatori che si sono riversati in città.

