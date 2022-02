L'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze si terrà il 4 aprile

Nell’ambito dell’inchiesta sulla fondazione Open, la procura di Firenze ha chiesto il rinvio per undici persone, tra le quali figurano l’ex premier e attuale senatore Matteo Renzi, la deputata di Iv Maria Elena Boschi e il deputato del Pd Luca Lotti. Chiesto il giudizio anche per quattro società. L’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze si terrà il prossimo 4 aprile.

Il leader di Italia Viva è imputato per il reato di finanziamento illecito ai partiti con anche l’avvocato ed ex presidente della Fondazione Alberto Bianchi e agli imprenditore Marco Carrai e Patrizio Donnini

Bianchi e Lotti devono rispondere anche all’ accusa di corruzione

