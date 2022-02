Testati durante un addestramento a Lodi due strumenti innovativi il “Dedalo” e il “Lifeseeker”

(LaPresse) Vigili del fuoco in campo con nuove tecnologie per migliorare le operazioni di soccorso: testati durante un addestramento a Lodi due strumenti innovativi, il “Dedalo” e il “Lifeseeker”, utilizzati nelle operazioni di ricerca di persone disperse. Dedalo è un sistema che, agendo via terra, permette di individuare un cellulare anche in assenza della normale copertura telefonica, creando una rete GSM di soccorso e instaurando col dispositivo un collegamento vocale e di messaggistica. Il Lifeseeker è un’apparecchiatura che, come Dedalo, ha la capacità di individuare con precisione la posizione di un cellulare: il sistema interagisce col telefono da ritrovare attraverso una cella telefonica installata sul drone, che viene progressivamente guidato dal pilota verso il punto indicato. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

