Il rogo in un appartamento. I genitori tratti in salvo

Due fratellini di 7 e 8 anni hanno perso la vita in un incendio divampato nella loro abitazione, un appartamento diviso su due piani, a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia. Al loro arrivo, le squadre dei vigili del fuoco, sono entrate nell’edificio e hanno trovato le salme . I genitori delle due vittime sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. La causa – al momento ancora al vaglio – sembra sia un malfunzionamento del termoconvettore a gas. Lo riferisce il Comando provinciale dei Carabinieri Reggio Emilia. Sull’episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri di Fabbrico e di Guastalla coordinati dalla Procura reggiana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata