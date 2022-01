Deposta una corona di fiori per i deportati del Ghetto: presente Liliana Segre

(LaPresse) – In occasione del Giorno della Memoria per le vittime della Shoah i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati, hanno deposto una corona di fiori in Largo 16 ottobre 1943, luogo simbolo della deportazione degli ebrei romani verso i campi di sterminio. Alla cerimonia al Portico d’Ottavia oltre agli esponenti della comunità ebraica capitolina era presente la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta al campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau, dove furono uccise oltre un milione di persone, in maggioranza ebrei.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata