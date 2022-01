La tragedia a Lorica nella Sila: l'uomo è caduto battendo la testa fatalmente

Un uomo di 60 anni, Alessandro Marcelli, è morto stamane battendo la testa presso il principale impianto di risalita sciistico a Lorica, nella Sila cosentina. La vittima era il direttore d’esercizio della struttura, riaperta a fine dicembre dopo una lunga chiusura. L’incidente sul lavoro è avvenuto a valle, nel territorio del comune bruzio di Casali del Manco. Secondo la prime ricostruzioni l’ingegnere era intento a controlli di routine quando sarebbe caduto per un contatto con una cabina in movimento o per un malore. Subito l’impianto è stato bloccato e sul posto sono arrivati mezzi di soccorso su gomma ed uno aereo. Ma per il dirigente non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno riattivato per qualche minuto le cabine, in una delle quali alcuni operai erano rimasti bloccati in seguito al fermo dopo l’incidente.

