Le immagini diffuse in esclusiva da LaPresse

(LaPresse) Paura a Torre del Lago, frazione di Viareggio, dove un 45enne si è barricato in casa e ha sparato alcuni colpi di pistola ferendo lievemente un vigile del fuoco. In un video, raccolto in esclusiva da LaPresse, si sentono chiaramente i due spari esplosi dall’uomo che era stato precedentemente raggiunto da alcuni agenti della polizia locale intervenuti per notificargli l’applicazione di un Trattamento sanitario obbligatorio.

