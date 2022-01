Una persona è barricata all'interno di una casa a Torre del Lago, evacuata una scuola vicina

(LaPresse) – Un agente della polizia municipale di Viareggio, ferito in modo non grave, trasportato in ospedale. Questo un primo bilancio di una sparatoria avvenuta poco dopo le 14 a Torre del Lago, nel comune di Viareggio, provincia di Lucca, dove una persona si è barricata in casa e ha cominciato a sparare colpi di pistola dalla finestra. Le forze dell’ordine, nel frattempo, hanno evacuato una scuola che si trova poco distante. L’uomo è tutt’ora, armato, all’interno della sua abitazione.

