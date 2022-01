L'hotel di Farindola distrutto dalla neve nel 2017

(LaPresse) Freddo e nebbia hanno accompagnato la cerimonia a Rigopiano, in provincia di Pescara, per ricordare le 29 vittime morte tra le macerie dell’hotel di Farindola travolto da una valanga il 18 gennaio 2017. Sul luogo della tragedia, durante la fiaccolata, superstiti e i familiari delle vittime hanno indossato una pettorina bianca con l’immagine, il nome e l’età del familiare che hanno perso e lasciato rose bianche sulle note de ‘Il Signore delle Cime’, cantato dal coro di Atri (Teramo). Liberati anche in cielo palloncini bianchi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata