La Procura al lavoro su nuovi elementi e denunce di ragazze molestate da un gruppo di uomini

Sale a nove il numero delle ragazze aggredite sessualmente nella notte di Capodanno in piazza Duomo da una trentina di ragazzi. È quanto emerge dalle indagini condotte dalla squadra Mobile di Milano, guidata a Marco Calì, e coordinate dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo. Questa mattina in Procura si è tenuto un vertice tra inquirenti e investigatori per fare il punto sugli accertamenti in corso.

Dopo aver analizzato i video, anche amatoriali, della notte di Capodanno nella zona del Duomo, gli investigatori hanno individuato il gruppo di ragazzi che si sarebbero resi protagonisti degli assalti sessuali. Tra le vittime ci sono una studentessa fuorisede 19enne, rimasta per diversi minuti in balia del branco e due turiste tedesche di 22 anni. Entrambi gli episodi sono stati filmati da altri presenti e sono finiti in rete. A questi tre casi, grazie alle denunce delle vittime e alle ricerche, se ne sono aggiunti altri 6.

Da quanto emerge dalle indagini per violenza sessuale di gruppo, condotte dall’aggiunto Mannella e dal pm Menegazzo, le 9 ragazze sarebbero state aggredite in 3 momenti distinti. Due assalti sarebbero avvenuti all’angolo tra piazza Duomo e via Mazzini, mentre altre giovani sarebbero state avvicinate e accerchiate in piazza, più vicino alla cattedrale. Restano ancora senza nome, però, gli autori di blitz immortalati da telecamere e telefonini presenti in piazza nella notte di Capodanno: le ragazze, oltre che palpeggiate, sono anche state derubate.

Una di loro, una turista tedesca aggredita insieme all’amica con cui era in viaggio a Milano, ha descritto la trentina di giovani che le ha accerchiate come “stranieri” e ha detto che molti di loro “parlavano in arabo”. I giovani hanno agito con modalità da ‘branco’ ma gli inquirenti devono ancora stabilire se siano stati più gruppi o uno solo ad aggredire le 9 ragazze in diversi momenti della serata

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata